Украинские хакеры оставили ленинградскую область рф без света — СМИ

Специалисты смогли проникнуть внутрь сетевой инфраструктуры, получили доступ к рабочим местам операторов и «поиграли с переключателями».

Украинские хакеры атаковали петербургскую электросетевую компанию и оставили ленинградскую область российской федерации* без электроэнергии.

Об этом сообщает IT-армия Украины.

«Мы 12 октября успешно атаковали энергосети санкт-петербурга и ленинградской области акционерного общества лоэск. Проще говоря, российскую ТЭЦ», – рассказали хакеры.

По их словам, украинские специалисты смогли проникнуть внутрь сетевой инфраструктуры, получили доступ к рабочим местам операторов и «поиграли с переключателями».

Также хакеры получили доступ к информации, содержащейся в сети.

«Мы получили так много информации, что обрабатывать ее пришлось два дня. В наших руках оказались паспорта, документы, базы данных сотрудников и клиентов», – говорят хакеры.

Все данные, документы, паспорта и приказы они выложили в интернет – чтобы любой пользователь мог загрузить эту информацию и сделать с ней все, что угодно.

Как сообщал Курсор, хакерам из Украины удалось благодаря обычному общению в соцсетях установить координаты военной базы рф, находящейся возле оккупированного города.

Помимо этого, участникам Hackyourmom удалось взломать тысячи камер видеонаблюдения в Беларуси и на временно захваченных украинских территориях. Параллельно они написали код, позволивший отделять обычный трафик от передвижения военной техники, а полученную информацию передавали военным.

Также «Курсор» сообщал, что хакерам удалось взломать один из крупнейших в мире менеджеров паролей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!