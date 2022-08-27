Хакеры взломали один из крупнейших в мире менеджеров паролей

В LastPass заявили о похищении исходного кода и конфиденциальных данных.

Один из крупнейших в мире менеджеров паролей LastPass подвергся хакерской атаке.

Об этом говорится в заявлении компании.

Отмечается, что злоумышленниками был похищен исходный код и конфиденциальная информация.

«Мы обнаружили, что неустановленная сторона получила доступ к частям среды разработки LastPass через скомпрометированную учетную запись одного из разработчиков и похитила части исходного кода и некоторую техническую информацию LastPass», — говорится в заявлении.

При этом в компании утверждают, что в данное время все ее продукты и услуги работают в обычном режиме.

«Этот инцидент не затронул пароли пользователей и другие личные данные. Пользователям не нужно предпринимать какие-либо действия для защиты своих аккаунтов», — заверили в LastPass.

Как писал Курсор, компания Apple пообещала выплатить награду в два миллиона долларов взломщику, способному обойти систему блокировки в iOS 16.

Режим блокировки представляет собой функцию повышенной защиты, которую активирует владелец телефона в случае опасности. Это может быть слежка, вероятность взлома или попадание вирусной программы.

При активации этого режима телефон блокирует основные программы, приложения, банковские сервисы. Кроме того, отключается возможность звонков через FaceTime с несохраненных номеров. Отменить эти лимиты и запустить работу всех режимов сможет только сам владелец iPhone.

Также Курсор сообщал о том, что программисты, занимавшиеся разработкой Windows 11, постарались усложнить жизнь хакерам, взломщикам и любителям войти в чужой аккаунт способом подбора паролей.

Разработанная функция запускает автоматическую блокировку аккаунта пользователя на десять минут, если его вводили ошибочно 10 раз, что обычно бывает при введении пароля методом подбора.

Функция предустановлена во всех версиях Windows 11 после Build 22528.1000.