Украинские хакеры, выдавая себя за красивых женщин, нашли военную базу рф: СМИ

По словам Кныша, раньше он был хакером и после начала полномасштабного российского вторжения хотел защищать Украину в рядах СБУ, но его не взяли на службу. Впрочем, он не отчаялся и решил создать хакерскую группировку, получившу название Hackyourmom. Для этого он перевёл компьютерное оборудование и сотрудников своей компании по безопасности HackControl в подвал фабрики по производству бумажников.

Об этом сообщает Financial Times.

В самом начале войны специалисты занимались активной организацией кибератак против врага. По итогу они переехали на запад Украины, в Винницкую область, где пользовались для своей деятельности защищенным интернет-доступом от Starlink. Пожалуй, наиболее интересным «делом» хакеров было раскрытие местонахождения военной базы рф*.

Они пользовались фейковыми профилями красивых женщин в Facebook и российских соцсетях. В процессе общения с оккупантами они вынудили военных присылать им фото, которые со временем удалось геолоцировать и отправить армии Украины. Всего через несколько дней базу уничтожили с помощью украинской артиллерии, за чем хакеры наблюдали по телевизору.

«Моей первой мыслью было – я эффективен, я могу помочь своей стране», – поделился один из них.

Помимо этого, участникам Hackyourmom удалось взломать тысячи камер видеонаблюдения в Беларуси и на временно захваченных украинских территориях. Параллельно они написали код, позволивший отделять обычный трафик от передвижения военной техники, а полученную информацию передавали военным.

Хакеры и сейчас используют взломанные камеры и предоставили журналиста недавнее изображение российского военного корабля в порту оккупированного Севастополя. Также специалисты связаны с:

взломами российских телеканалов и трансляциями по ним информации об убитых оккупантах;

выведением из строя российских сайтов;

утечкой баз данных российских военных подрядчиков;

задержками рейсов в россию из-за ложных угроз взрыва;

рядом других кибератак.

Ранее мы рассказывали, что в оккупированном Мелитополе детей заставляют фотографироваться с портретом путина.

Также «Курсор» сообщал, что хакерам удалось взломать один из крупнейших в мире менеджеров паролей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!