В оккупированном Мелитополе детей заставляют фотографироваться с портретом путина

Дети на оккупированных территориях Украины подвергаются моральному давлению и навязыванию идей истребления украинского народа как нации.

Школьникам в оккупированном Мелитополе на уроке мира сообщили, что такой страны Украина не существует.

Детей заставляют фотографироваться с портретом путина*.

В местных школах работают завезенные из рф учителя, которые начали обучение детей с самого главного, на их взгляд. Они сообщили, что государства Украина не существует, а есть только россия.

В учебных заведениях оккупированного Мелитополя постоянно проигрывают гимн рф. «Учеба в таких школах на втором плане. Главное промыть мозги – поднять флаги россии, прокрутить гимн враждебной страны», – подчеркнул мэр Мелитополя Иван Федоров.

В первый день учебы детям предложили сделать коллективное классное фото на фоне портрета путина. Многие ученики отказались, а на следующий день просто не пришли на занятия.

Вместе с этим, некоторые родители просто боятся не пускать детей в школы, поскольку местные коллаборанты запугивают их «санкциями». Вначале они угрожают выписать штраф на 45 тысяч русских рублей, а в случае повторного отказа отдавать ребенка в пропагандистскую школу намерены лишать родительских прав.

При этом украинские школы и украинская система образования функционирует в онлайн-режиме. С детьми занимаются их педагоги по обычной программе, и дети получат документы об образовании украинского образца.

Ранее Курсор писал, что в кремле заговорили о «мирных переговорах с Украиной». По словам пескова, главное — чтобы интересы российской федерации «никак не пострадали».

Также мы сообщали мнение раввина Моше Асман: Для Украины наступил звездный час.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!