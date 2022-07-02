Украинские пограничники нашли российский жесткий диск с секретными данными

Украинские пограничники обнаружили в Черниговской области жесткий диск оккупантов. На нем записано сто гигабайт данных о вражеских подразделениях.
«В Черниговской области оперативники Госпогранслужбы обнаружили внешний накопитель, на котором находились документы одной из воинских частей россии*, принимавшей участие в боевых действиях на территории Украины», — пишет пресс-служба.
На диске записано более ста гигабайт данных о зенитно-артиллерийской части, дислоцированной в Московской области.
Теперь у украинских правоохранителей есть фото, характеристики и копии паспортов захватчиков.
При этом некоторые документы имели гриф ограничения доступа «Секретно».
Ранее наш сайт сообщал, что в захваченных рф городах Украины нарастает партизанское движение, россияне боятся за свои жизни. В захваченных украинских городах люди перестали ходить на митинги и открыто протестовать против беспредела россиян, вместо этого их решили уничтожать тихо.
Кроме того, редакция Курсора писала, что эксперт рассказал, какой следующий крупный город Украины может стать мишенью российских захватчиков. Учитывая баланс сил на 1 июля, российские оккупанты едва ли могут проводить серьезное наступление в направлении города Запорожье. Однако, если у россиян получится захватить Донбасс, то уже после него они могут попробовать двинуться в сторону следующего областного центра.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!