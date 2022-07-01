Эксперт рассказал, какой следующий крупный город Украины может стать мишенью российских захватчиков

По словам эксперта, сейчас войска рф полностью сосредоточены на том, чтобы оккупировать Луганскую и Донецкую области. Он предположил, куда пойдут захватчики в случае успеха на Донбассе.

Учитывая баланс сил на 1 июля, российские оккупанты едва ли могут проводить серьезное наступление в направлении города Запорожье. Однако, если у россиян получится захватить Донбасс, то уже после него они могут попробовать двинуться в сторону следующего областного центра.

Об этом рассказал военный аналитик, полковник Сергей Грабский в комментарии РБК-Украина.

По его словам, те войска, которые сейчас россия* сосредоточила на том направлении, рассчитаны на более далекую перспективу.

Сейчас рф сосредоточила усилия на захвате Донбасса, однако военная техника в Запорожской области также накапливается. За

«Все будет зависеть от того, как будут развиваться боевые действия на востоке Украины», — заявил эксперт.

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