Эксперт рассказал, какой следующий крупный город Украины может стать мишенью российских захватчиков

Учитывая баланс сил на 1 июля, российские оккупанты едва ли могут проводить серьезное наступление в направлении города Запорожье. Однако, если у россиян получится захватить Донбасс, то уже после него они могут попробовать двинуться в сторону следующего областного центра.
Об этом рассказал военный аналитик, полковник Сергей Грабский в комментарии РБК-Украина.
По его словам, те войска, которые сейчас россия* сосредоточила на том направлении, рассчитаны на более далекую перспективу.
Сейчас рф сосредоточила усилия на захвате Донбасса, однако военная техника в Запорожской области также накапливается. За
«Все будет зависеть от того, как будут развиваться боевые действия на востоке Украины», — заявил эксперт.
Ранее редакция нашего сайта сообщала, что раскрыты новые детали побега россиян с острова Змеиный.
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!