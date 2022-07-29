Украинские силовики показали фото солдат рф, которые жестоко пытали мирных людей

14:00, Сегодня
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сбу фото
Фото: СБУ/@SecurSerUkraine/Facebook

Российские солдаты в начале весны совершили целый ряд ужасных преступлений, пытали целые семьи и истязали мирных людей.

Служба безопасности Украины установила личности еще четырех солдат рф*, которые жестоко обращались с мирным населением в Буче Киевской области. На счету этих людей множество зверств, пыток мирных людей.

Об этом сообщает СБУ.

Силовики установили, что в начале марта солдаты64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии рф находились на территории Бучи и жестоко пытали местную семью.

Известно, что оккупанты ворвались в дом и пробовали угрозами получить информацию о местоположении украинских войск. Поняв, что у членов семьи есть четкая проукраинская позиция, российские солдаты заблокировали их в доме. Угрожая оружием, долгое время психологически давили на людей и пытали.

Россияне вывели хозяина дома во двор, раздели, повалили на землю и стали бить ногами. А когда пытки не принесли желаемого результата, мужчину планировали расстрелять. Ему удалось сбежать. Тогда россияне начали пытать его жену. Несмотря на физические издевательства и моральное давление, женщина выжила и после освобождения города рассказала правоохранителям о зверствах россиян.

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Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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