Украинские силовики показали фото солдат рф, которые жестоко пытали мирных людей

Об этом сообщает СБУ.
Силовики установили, что в начале марта солдаты64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии рф находились на территории Бучи и жестоко пытали местную семью.
Известно, что оккупанты ворвались в дом и пробовали угрозами получить информацию о местоположении украинских войск. Поняв, что у членов семьи есть четкая проукраинская позиция, российские солдаты заблокировали их в доме. Угрожая оружием, долгое время психологически давили на людей и пытали.
Россияне вывели хозяина дома во двор, раздели, повалили на землю и стали бить ногами. А когда пытки не принесли желаемого результата, мужчину планировали расстрелять. Ему удалось сбежать. Тогда россияне начали пытать его жену. Несмотря на физические издевательства и моральное давление, женщина выжила и после освобождения города рассказала правоохранителям о зверствах россиян.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!