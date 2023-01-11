Украинские снайперы показали, как уничтожают российских оккупантов возле Бахмута

Украинские снайперы показали, как помогают ВСУ ликвидировать солдат рф возле Бахмута Донецкой области. Там сейчас продолжаются тяжелые бои, россияне пытаются атаковать, но не могут продвинуться. Их войска несут огромные потери.

По информации военных, противник под Бахмутом беспрестанно пытается приблизиться к позициям воинов Сил обороны и захватить их. Военные подчеркивают, что это происходит и днем и ночью, однако бойцы ВСУ справляются с таким навалом.

На обнародованных кадрах видно, как снайперы украинских Сил обороны точным огнем уничтожают врага, которому «не помогают ни тьма, ни попытки укрыться».

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает обстрелы и захват украинских территорий, но при этом в кремле заявляют о каких-то переговорах и предлагают «перемирие», которое не соблюдается. У Зеленского ответили, что Украина не намерена замораживать войну, а будет идти до конца, пока полностью не вернет территории под свой контроль.

Еще мы писали, что российский агрессор продолжает наращивать силы и технику, готовясь к новому наступлению, то есть они дальше прорабатывают план по захвату Украины.