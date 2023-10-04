Украинские специалисты разработали плащ-невидимку для бойцов ВСУ

Плащ блокирует излучение тепла и потому враги не могут заметить военного с помощью приборов.

Украинские эксперты разработали для военных уникальный плащ-невидимку. Он блокирует излучение тепла и делает бойца невидимым для российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами.

Об этом рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Эта разработка вскоре будет передана на фронт и очень упростит бойцам ВСУ выполнение задач. Этот плащ не только может спасти бойцам жизни, но и позволит эффективнее действовать на территориях, которые временно контролирует рф*.

По словам Федорова, разработка компактная и легкая и имеет вес до 2,5 кг. Имеет высокую защищенность от дождя и мокрого снега. Также плащ не горит и защищает от высоких температур.

Плащ прошел успешные испытания в полевых условиях.

"Курсор" писал ранее, что российские оккупационные войска в районе Токмака Запорожской области, который временно находится под контролем захватчиков, сбили собственный многоцелевой истребитель Су-35.

Еще мы писали, что ежедневно на фронте в Украине солдаты путинской армии теряют большое количество личного состава и техники, а это влияет на моральное состояние военнослужащих, которые, среди прочего, постоянно жалуются на дефицит вооружения. Есть российские подразделения, боевые возможности которых настолько ухудшились, что они не способны проводить больше атаки.