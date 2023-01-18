Украинские спецслужбы идентифицировала главаря кадыровцев, руководившего «карательными рейдами» на Донбассе

Служба безопасности установила личность военного рф*, который в поселке Макеевка Сватовского района Луганской области организовывал похищения и пытки местных жителей.

Об этом сообщает СБУ в Телеграме.

Установлено, что он возглавлял одно из подразделений быстрого реагирования «Ахмат» росгвардии в Чеченской республике и скрывал свое настоящее имя под позывным «лобзик». По данным силовиков, во время оккупации поселка Макеевка «Лобзик» организовывал похищение и пытки местных жителей – таким образом захватчики пытались запугать людей и подавить движение сопротивления в регионе.

В частности, установлено, что 12 апреля 2022 года семеро кадыровцев под руководством фигуранта ворвались в дом местной жительницы под видом «зачистки» населенного пункта. Они похитили из дома мобильные телефоны, бытовую технику и деньги, а саму женщину связали и отвезли в поселковую гимназию, где захватчики устроили пыточную. От нее требовали «признаний» в деятельности в пользу украинских войск, применяли электроток и избивали металлопластиковой трубой. Несколько часов потерпевшую держали прикованной наручниками к батарее.

Вечером кадыровцы отпустили женщину домой, но под угрозой убийства потребовали предоставить им персональную информацию о жителях громады. Однако ей удалось выбраться из временно оккупированного поселка на подконтрольную украинским властям территорию.

После освобождения населенного пункта сотрудники СБУ собрали доказательства вины главаря оккупационной группировки и подчиненных.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

Еще мы писали, что российский публицист Андрей Пионтковский отметил, что с владимиром путиным уже произошло нечто психологически страшное.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!