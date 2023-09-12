Украинские спецслужбы показали, как уничтожают солдат рф с помощью ударных дронов

Уникальные кадры спецоперации контрразведки СБУ выложили в сеть.

Военные контрразведки СБУ показали, как с помощью ударных дронов смогли уничтожить позиции и технику солдат рф * на фронте. Точное количество погибших захватчиков в настоящее время неизвестно, но, очевидно, что потери немаленькие.

Об этом сообщает СБУ.

По данным ведомства, контрразведка СБУ "отминусировала" более трех десятков оккупантов, точные цифры пока неизвестны. Также украинские силовики уничтожили три танка, четыре бронированные машины разных типов, 8 РЛС, РЭБ и станций связи. Также войска рф не досчитались 9 единиц автомобильной техники и четыре склада с БК и топливом.

В общей сложности бойцы уничтожили 9 огневых позиций, а также "гнездо" российских операторов fpv-дронов.

Ранее бывший президент США Джордж Буш-младший рассказал о своей давней обиде на путина.

Также «Курсор» сообщал, что путин опять угрожал ударами по украинским АЭС и обвинил во всем Британию.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!