Украинские военные показали кадры жестоких боев за Северодонецк

Национальная гвардия Украины опубликовали видео боев с войсками рф* за населенные пункты Луганской области, в частности, Рубежное и Северодонецк.
Об этом сообщили в соцсетях бойцы НГУ.
В Рубежном нацгвардейцы держали оборону с начала марта по середину мая, в Северодонецке — с начала мая и по 24 июня.
На кадрах запечатлена разрушенная оккупантами гражданская инфраструктура украинских городов и сожженная в боях военная техника. Также нацгвардейцы задокументировали, как проходили уличные бои в горящих от обстрелов городах, ямы в нескольких метрах глубиной от прилетов авиационных бомб, и как иногда удавалось разогреть завтрак.
В тех боях россияне потеряли более 300 единиц бронированной техники, около 1000 солдат убитыми и около 1500 ранеными в Рубежном и Северодонецке, которые украинские воины превратили в мясорубку для российского захватчика.
«Никогда не забудем оборону этих населенных пунктов и будем вечно чтить тех героев, которые сложили жизнь за Украину и победу», — говорится в сообщении Нацгвардии.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!