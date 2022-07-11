Украинские военные показали кадры жестоких боев за Северодонецк

Видео смонтировано из записей, которые делали на телефоны бойцы НГУ во время жестоких боев.

Национальная гвардия Украины опубликовали видео боев с войсками рф* за населенные пункты Луганской области, в частности, Рубежное и Северодонецк.

Об этом сообщили в соцсетях бойцы НГУ.

В Рубежном нацгвардейцы держали оборону с начала марта по середину мая, в Северодонецке — с начала мая и по 24 июня.

На кадрах запечатлена разрушенная оккупантами гражданская инфраструктура украинских городов и сожженная в боях военная техника. Также нацгвардейцы задокументировали, как проходили уличные бои в горящих от обстрелов городах, ямы в нескольких метрах глубиной от прилетов авиационных бомб, и как иногда удавалось разогреть завтрак.

В тех боях россияне потеряли более 300 единиц бронированной техники, около 1000 солдат убитыми и около 1500 ранеными в Рубежном и Северодонецке, которые украинские воины превратили в мясорубку для российского захватчика.

«Никогда не забудем оборону этих населенных пунктов и будем вечно чтить тех героев, которые сложили жизнь за Украину и победу», — говорится в сообщении Нацгвардии.

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