Украинские военные показали, как уничтожают два десятка россиян одним ударом

«Некоторые скептики не очень доверяют цифре почти в 100 тысяч мертвых россиян. Напрасно. На украинской земле они умирают «пачками».

Украинские военные одним ударом уничтожают по два десятка российских солдат. Поэтому потери оккупанитов из рф* могут достигать 100 тысяч и это только убитыми.

Об этом сообщает СтратКом Вооруженных сил Украины.

«Некоторые скептики не очень доверяют цифре почти в 100 тысяч мертвых россиян. Напрасно. На украинской земле они умирают «пачками». На этом видео можно увидеть, как в один момент «минусуют» пару десятков оккупантов», — говорится в сообщении. Как отмечают военные, и это только одно видео. «Цифра в почти 100 тысяч — это еще очень скромные подсчеты», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, украинские военные точным выстрелом смогли уничтожить российский бронетранспортер (БТР) в оккупированных Олешках (Херсонская область). Об этом сообщает 59 отдельная мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка и публикует видео данного эпизода.

Также Курсор информировал о том, что в освобожденном Херсоне взорвали заминированное здание полиции. По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, гражданам нужно быть очень осторожными и не спешить возвращаться в недавно деоккупированные населенные пункты, потому что при побеге российские оккупанты оставили много взрывчатки в разных местах.

«Раньше это было одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области. А сегодня стало грудой камней. Российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении. Избежать подрыва было невозможно. Благодаря сообразительности и ловкости наших взрывотехников никто не пострадал. Это главное. А стены отстроим», – говорится в сообщении.

Ранее Курсор писал о том, что после 8 месяцев ада Херсон освобожден от оккупации. Жители города встречали украинских военных со слезами на глазах. Украинские солдаты на каждой улице попадли в объятия херсонцев.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!