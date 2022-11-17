В освобожденном Херсоне взорвали заминированное здание полиции

По словам правоохранителей, российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении. Избежать подрыва было невозможно.

Украинские взрывотехники взорвали одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области из-за плотного минирования ее российскими оккупантами.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции в Facebook.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, гражданам нужно быть очень осторожными и не спешить возвращаться в недавно деоккупированные населенные пункты, потому что при побеге российские оккупанты оставили много взрывчатки в разных местах.

«Раньше это было одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области. А сегодня стало грудой камней. Российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении. Избежать подрыва было невозможно. Благодаря сообразительности и ловкости наших взрывотехников никто не пострадал. Это главное. А стены отстроим», – говорится в сообщении.

Всего украинские полицейские саперы с начала деоккупации обследовали более 400 га освобожденных территорий Херсонской области и изъяли более 4 тысяч взрывоопасных предметов.

Как сообщал Курсор, в освобожденный Херсон вернулись украинские Нацполиция, телевидение и радио.

Ранее Курсор писал о том, что после 8 месяцев ада Херсон освобожден от оккупации. Жители города встречали украинских военных со слезами на глазах. Украинские солдаты на каждой улице попадли в объятия херсонцев.