Украинские военные показали, как уничтожают иранские дроны в небе над Одессой

Иранские боевые беспилотники имеют существенный недостаток — они слишком громкие. Украинские защитники показали, как красиво сбивают их.

Ночью, 26 сентября, Одесса подвергалась массовым ударам с помощью иранских беспилотников, в последнее время активно используемых россией*.

Один дрон был сбит украинскими защитниками, и в сети опубликовано видео попадания во вражеский объект.

По словам главы областной военной администрации Марченко, специалисты изымают остатки сбитых иранских дронов, чтобы обеспечить более эффективную систему защиты от них.

«Ночью враг атаковал Одесскую область дронами-камикадзе – разрушен объект инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет. Один беспилотник был сбит нашим подразделением противовоздушной обороны. В настоящее время военные специалисты изымают остатки сбитых иранских дронов для того, чтобы обеспечить более эффективную систему противодействия», — рассказал Марченко.

ВСУ вычислили центр управления и подготовки иранских дронов и нанесли удар по военному объекту.

Военные прокомментировали, что оккупанты обустроили его в поселке Чулаковка в Херсонской области.

Информацию об ударе подтвердил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Разрушение центра стало ответом ВСУ на удары по Одессе.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!