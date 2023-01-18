Украинские военные показали, как уничтожили группу «вагнеровцев» в Соледаре

20:12, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

Оккупанты пытались спрятаться от огня ВСУ в небольшом сарае, однако безуспешно.

Украинские защитники с помощью артиллерии уничтожили оккупантов рф* из ЧВК «вагнер» в Соледаре.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Украинские бойцы из 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила зафиксировали группу из 20 российских захватчиков в Соледаре. Украинские военные дважды ударили по зданию, где пытались спрятаться солдаты рф, а после того, как раненые оккупанты пытались покинуть свое убежище — открыли огонь еще раз.

Точное количество раненых и погибших захватчиков пока неизвестно, отмечают военные.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

Еще мы писали, что  российский публицист Андрей Пионтковский отметил, что с владимиром путиным уже произошло нечто психологически страшное.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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