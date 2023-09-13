Украинские военные потопили российский катер в Черном море

Бойцы ВСУ продолжают очищать Черное море от вражеской техники.

Украинские военные, которые входят в состав Сил обороны Юга, сегодня потопили в Черном море очередной российский катер. На сей раз армия рф лишиласт судна типа КС-791 "Тунец".

Стоит добавить, что этой ночью, 13 сентября, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Позже Министерство обороны россии заявило о якобы атаке 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им. С. орджоникидзе. Позже стало известно о поражении крупного российского десантного корабля и подводной лодки "ростов-на-дону". Поражение этой подводной лодки является уникальной ситуацией, которая войдет в историю. Сейчас Украина не имеет штатных возможностей для борьбы с подводными лодками террористов.

Единственной возможностью для Украины поразить подводную лодку, это уничтожить ее в надводном положении. Единственным окном возможностей является поражение в бухте, что и удалось осуществить украинским летчикам. Уничтожение "ростова-на-дону" стало первым в истории применением крылатых ракет для поражения подводной лодки. Скорее всего, во время удара были применены крылатые ракеты типа Storm Shadow.

"Курсор" писал ранее, что владимир путин заявил, что прокомментирует, будет ли он баллотироваться на переизбрание в 2024 году, только после того, как парламент российской федерации назначит дату выборов.

Еще мы писали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают контрнаступление на юге и востоке страны, ежедневно пополняя статистику потерь путинской армии. На Донбассе захватчики испытывают ряд проблем, а это подрывает их морально-психологическое состояние.