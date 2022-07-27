Украинские военные уже получили немецкие установки Gepard и показали их в действии

Немецкие самоходные зенитные установки Gepard — одни из лучших в своем классе, имеют возможность поражать цели на расстоянии от 100 метров до 4 километров. Способны сбивать вертолеты, самолеты и даже ракеты.
Об этом рассказали специалисты в в сюжете проекта FreeДом.
Установка разработана в первую очередь для борьбы с воздушными целями. Экипаж всего три человека — водитель, командир и наводчик. Их огромный плюс — высокая подвижность и скорость поворота башни.
Военный эксперт Александр Коваленко.Gepard пояснил, что установки используется в первую очередь для борьбы с низколетящими целями, речь идет о целях скоростью в пределах 350-400 метров в секунду. Это могут быть как определенного рода боеприпасы, так это могут быть и в том числе и объекты такие как ударные вертолеты.
Но главная фишка Gepard в том, что она оборудована уникальным радаром, способным засечь цель на расстоянии до 15 километров и надежно защитить свои позиции.
Кроме двух радаров, Gepard имеет уникальную систему управления огнем, бортовую навигацию и даже защиту от радиации и химического оружия. Он способен работать в любую погоду и время, а некоторые машины даже оснащены лазерными дальномерами.
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