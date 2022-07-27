Украинские военные уже получили немецкие установки Gepard и показали их в действии

20:19, Сегодня
Новости СНГ, Мировые новости
украинский солдат фото
Фото: depositphotos.com

Германия все же начала поставлять Украине тяжелое вооружение. В частности, немецкие самоходные зенитные установки Gepard уже находятся на украинской земле.

Немецкие самоходные зенитные установки Gepard — одни из лучших в своем классе, имеют возможность поражать цели на расстоянии от 100 метров до 4 километров. Способны сбивать вертолеты, самолеты и даже ракеты.

Об этом рассказали специалисты в в сюжете проекта FreeДом.

Установка разработана в первую очередь для борьбы с воздушными целями. Экипаж всего три человека — водитель, командир и наводчик. Их огромный плюс — высокая подвижность и скорость поворота башни.

Военный эксперт Александр Коваленко.Gepard пояснил, что установки используется в первую очередь для борьбы с низколетящими целями, речь идет о целях скоростью в пределах 350-400 метров в секунду. Это могут быть как определенного рода боеприпасы, так это могут быть и в том числе и объекты такие как ударные вертолеты.

Но главная фишка Gepard  в том, что она оборудована уникальным радаром, способным засечь цель на расстоянии до 15 километров и надежно защитить свои позиции.

Кроме двух радаров, Gepard имеет уникальную систему управления огнем, бортовую навигацию и даже защиту от радиации и химического оружия. Он способен работать в любую погоду и время, а некоторые машины даже оснащены лазерными дальномерами.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Тали Малкина
ТЭГИ: