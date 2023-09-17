Украинские войска освободили стратегический населенный пункт на Бахмутском направлении

В деоккупированной Клещеевке проходят стабилизационные мероприятия, ВСУ закрепляются на позиции.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили населенный пункт Клещеевка на Бахмутском направлении Донецкой области.

Эту информацию подтвердил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш.

"Могу подтвердить, это произошло благодаря усилиям 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и объединенной бригады Нацполиции "Лють", - рассказал военный.

По его словам, сейчас в деоккупированном населенном пункте продолжаются стабилизационные мероприятия, ВСУ закрепляются на позиции.

Вместе с тем, объединенная штурмовая бригада Нацполиции "Лють" опубликовала видео из Клещеевки и также подтвердила освобождение населенного пункта.

"Мы, воины 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады, отдельной объединенной штурмовой бригады полиции "Лють" выполнили задание – освободили населенный пункт Клещеевка Донецкой области от оккупантов. Однако враг не оставляет попыток захватить его снова", - рассказали украинские воины.

Как сообщал Курсор, на днях украинские войска взяли штурмом Андреевку Донецкой области. Бойцы разгромили противника и взяли город под свой контроль. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

"Силы обороны в ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области. Сейчас они наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в заявлении.

До этого мы писали о том, что спикер ВСУ рассказал о проблемах и потерях армии рф на Востоке Украины. По словам Ильи Евлаша, на Донбассе захватчики испытывают ряд проблем, а это подрывает их морально-психологическое состояние.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!