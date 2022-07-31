Украинские зенитчики эффектно уничтожили российский беспилотник-разведчик «Птеро»

Военнослужащие зенитного ракетного подразделения «Центр» сбили беспилотник армии рф* типа «Птеро».

Об этом воздушное командование «Центр» сообщает в Фейсбуке.

Военные проинформировали, что сегодня, 31 июля, воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования «Центр» Воздушных сил, выполняющие боевые задания в определенном районе, точным выстрелом «приземлили» очередной беспилотный летательный аппарат по всей вероятности типа «Птеро», он визуально схож с «Орлан-10».

Отметим, украинские бойцы успешно уничтожают вражескую технику и самих оккупантов на всех направлениях. На утро сегодняшнего дня Вооруженные силы Украины ликвидировали около 40 830 российских захватчиков, что на 160 человек больше по сравнению с предыдущими сутками. Также ВСУ ликвидировали 1763 танков, боевых бронированных машин – 4004, артиллерийских систем – 916, РСЗО – 259, средств ПВО – 117, самолетов – 223 , вертолетов — 190, БПЛА оперативно-тактического уровня — 735 (+2) и много другой техники. Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

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