Машина надолго выведена из строя — она нуждается в ремонте, а командир экипажа ликвидирован.

Батальон К-2 54 Украинской отдельной механизированной бригады показал ювелирную работу оператора своего дрона-камикадзе.

Отмечается, что на трассе Соледар-Северск украинским бойцам удалось попасть в открытый люк российского танка.

В комментарии к видео, опубликованному на официальных ресурсах 54 бригады, сообщается, что попасть в танк было сверхсложной задачей. На тот момент у дрона заканчивался заряд батареи, а расстояние до цели было достаточно далеким.

Впрочем, поражение цели произошло. Операторы обратили внимание, что «бонусом» стала голова россиянина, торчавшая из люка. Видео заканчивается в момент столкновения дрона-камикадзе с танком. Бойцы К-2 отмечают, что танк надолго выведен из строя — он нуждается в ремонте, а командир экипажа ликвидирован.

Как сообщал Курсор, о том, что у ярого поклонника владимира путина рамзана кадырова* проблемы со здоровьем, в сети говорят давно. По некоторым данным, причиной болезни Кадырова стала отравление, которое могло произойти в результате политических интриг и борьбы за власть в регионе. В то же время, другие источники утверждают, что глава чечни страдает хроническими заболеваниями почек, и его состояние ухудшилось из-за долговременного применения некоторых медикаментов.

Ранее Курсор информировал, что известный международный консультант и бывший сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки рф, Сергей Жирнов, заявил, что владимир путин реально боится рамзана кадырова и не желает оставаться с ним наедине в кабинете.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!