Украинский врач рассказал, когда нельзя вакцинироваться от коронавируса

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, какие могут быть противопоказания к вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщает портал «Обозреватель».
По его словам, наличие у человека фоновой болезни – это показание к вакцинации, а не наоборот. Все дело в том, что больной при заражении коронавирусом будет переносить его куда тяжелее, чем пациент, которые не имел болезней до COVID-19.
Однако все-таки есть противопоказания, когда вакцинацию делать не стоит. Все они являются временными:
- Острые заболевания с повышением температуры свыше 38 градусов.
- Лечение моноклональными антителами или реконвалесцирующей плазмой.
- Введение вакцин против других инфекционных заболеваний.
- Проба с туберкулином или анализ крови туберкулезом (IGRA).
- COVID-19 в анамнезе.
Также Комаровский заявил, что при наблюдении анафилактической реакции на первую дозу вакцины от второй стоит воздержаться. Но, в любом случае, принимать такое решение необходимо после консультации с врачом.
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