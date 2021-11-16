Украинский врач рассказал, когда нельзя вакцинироваться от коронавируса

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, какие могут быть противопоказания к вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает портал «Обозреватель».

По его словам, наличие у человека фоновой болезни – это показание к вакцинации, а не наоборот. Все дело в том, что больной при заражении коронавирусом будет переносить его куда тяжелее, чем пациент, которые не имел болезней до COVID-19.

Однако все-таки есть противопоказания, когда вакцинацию делать не стоит. Все они являются временными:

Острые заболевания с повышением температуры свыше 38 градусов.

Лечение моноклональными антителами или реконвалесцирующей плазмой.

Введение вакцин против других инфекционных заболеваний.

Проба с туберкулином или анализ крови туберкулезом (IGRA).

COVID-19 в анамнезе.

Также Комаровский заявил, что при наблюдении анафилактической реакции на первую дозу вакцины от второй стоит воздержаться. Но, в любом случае, принимать такое решение необходимо после консультации с врачом.

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