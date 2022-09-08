Украинцы отвоевали захваченную в начале войны Балаклею: жители города вышли встречать бойцов ВСУ

Сегодня, 8 сентября, украинские военнослужащие освободили жителей Балаклеи в Харьковской области от российских захватчиков. Над населенных пунктом снова взвился желто-синий флаг.
Об этом на своем Telegram-канале рассказал украинский журналист Андрей Цаплиенко.
Он отметил, что город Балаклея был оккупирован российскими войсками в начале марта 2022 года и его жители уже начали терять надежду на освобождение. Но Вооруженные силы Украины километр за километром упорно начали отвоевывать родные территории и вернули под свой контроль город, подняв снова там желто-синий флаг.
Местные жители с радостью вышли встречать украинских военных.
«Курсор» писал ранее, что в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Украине удалось установить свой контроль на уже более 700 квадратных километрах в Харьковском на Южнобужском направлениях.
Еще мы писали, что Вооруженные силы Украины начали контранаступление на юге страны. Украинский военный, опубликовавший новое видео с Херсонского направления, показал, как он и его товарищи «идут по полю в колее за танком, потому что поле заминировано».
Напомним, Украина продолжает воевать с российской федерацией* и намерена деоккупировать всю свою территорию, включая Крым и Донбасс. Военный эксперт Олег Жданов предположил, как ВСУ будут освобождать земли на востоке страны.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!