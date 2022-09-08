Украинцы отвоевали захваченную в начале войны Балаклею: жители города вышли встречать бойцов ВСУ

20:38, Сегодня
Новости СНГ
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Фото: unian.net

Вооруженные силы Украины упорно отвоевывают у российских захватчиков родную землю и уже вернули под свой контроль Балаклею, оккупированную в начале войны.

Сегодня, 8 сентября, украинские военнослужащие освободили жителей Балаклеи в Харьковской области от российских захватчиков. Над населенных пунктом снова взвился желто-синий флаг.

Об этом на своем Telegram-канале рассказал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Он отметил, что город Балаклея был оккупирован российскими войсками в начале марта 2022 года и его жители уже начали терять надежду на освобождение. Но Вооруженные силы Украины километр за километром упорно начали отвоевывать родные территории и вернули под свой контроль город, подняв снова там желто-синий флаг.

Местные жители с радостью вышли встречать украинских военных.

«Курсор» писал ранее, что в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Украине удалось установить свой контроль на уже более 700 квадратных километрах в Харьковском на Южнобужском направлениях.

Еще мы писали, что Вооруженные силы Украины начали контранаступление на юге страны. Украинский военный, опубликовавший новое видео с Херсонского направления, показал, как он и его товарищи «идут по полю в колее за танком, потому что поле заминировано».

Напомним, Украина продолжает воевать с российской федерацией* и намерена деоккупировать всю свою территорию, включая Крым и Донбасс. Военный эксперт Олег Жданов предположил, как ВСУ будут освобождать земли на востоке страны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Кати Гиршин
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