Украина вклинилась в оборону оккупантов до 50 километров и вернула под контроль многие населенные пункты

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Украину удалось установить свой контроль на уже более 700 квадратных километрах в Харьковском на Южнобужском направлениях.

По словам начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, с начала недели ВСУ, подразделения Нацгвардии и другие силовые структуры ведут активные боевые действия по многим направлениям. В рамках этого они продвинулись вглубь обороны армии *рф от двух до нескольких десятков километров, а также освободили многие населенные пункты.

Об этом сообщает «Украинская правда«.

«Общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины, на Харьковском на Южнобужском направлениях составляет более 700 квадратных километров», – рассказал Громов во время брифинга в четверг, 8 сентября.

Он добавил, что украинские военным удалось вклиниться в оборону оккупантов на Харьковском направлении на глубину до 50 километров. В ряде мест продолжаются фильтрационные действия, а также освобождено более 20 населенных пунктов. Также произошло успешное улучшение тактического положения и продвижение вглубь до 2 км на Краматорском направлении.

Помимо этого, 103 отдельная бригада территориальной обороны и подразделение 15 полка НГУ продвинулись на 3 километра на Славянском направлении и успешно освободили населенный пункт Озерное. Украинские военные продолжают вести активные действия на Херсонском направлении. Войска рф деморализованы, но не прекращают сопротивление.

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Помимо этого, в Генштабе ВСУ поделились деталями касаемо ударов по аэродромам в оккупированном Крыму.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!