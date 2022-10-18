Украинцы помогли военным уничтожить нескольких российских генералов: подробности

«Через наш бот поступило более 100 тысяч сообщений о перемещении врага. Мы уточняли и проверяли эту информацию через агентурные возможности, операторов БПЛА и дронов, сравнивали с данными со спутников и пересылали в артиллерию ВСУ. В результате — много сотен результативных попаданий по большим колоннам техники, уничтожен не один генерал рф*», — рассказал Витюк.

По его словам, такой результат стал возможен благодаря мужеству и сопротивлению обычных украинцев, которые, рискуя своей жизнью, фотографировали и присылали информацию.

Также Витюк напомнил, что на этот чат-бот можно сообщать данные о коллаборантах, преступлениях, связанных с фейковыми «референдумами» рф на временно оккупированных территориях, фактах мародерства и военных преступлениях россиян.

Как сообщал Курсор, в Украине продолжается тяжелая война с российской федерацией, но ВСУ идут в контрнаступление и постепенно освобождают населенные пункты от оккупации на юге и востоке страны. По словам руководителя главного управления разведки МО Украины генерала-майора Кирилла Буданова, боевые действия в Украине должны закончиться в следующем году.

Курсор писал ранее, что недовольство режимом путина растет в рф, но люди пока не готовы выходить на протесты, чтобы сменить представителей правящей «верхушки». Однако, как считает председатель ГУР Украины Андрей Черняк, есть вероятность того, что в россии может подняться улица.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!