Украину могут не допустить к участию в Евровидении-2022

Алина Паш, выбранная представлять Украину на Евровидении, как сообщается, незаконно посетила Крым и подделала документы о своей поездке, из-за чего контракт о подписании артистки до сих пор не подписан.

Украина может быть дисквалифицирована с песенного конкурса «Евровидение 2022«. Об этом было объявлено на пресс-конференции Суспильного (организация, которая занимается отбором артистов на конкурс).

Следует отметить, что подобные оправдания появились в контексте скандала вокруг победительницы национальных выборов Алины Паш, которая, как заявляется, подделала документы о своей поездке в Крым.

В частности, Николай Чернотицкий, председатель совета директоров Национальной телерадиокомпании Украины, назвал скандал потенциально дисквалифицирующей причиной, которая может быть расценена как политическая.

«К сожалению, если Европейский вещательный союз решит, что скандал носит политический характер, Украина может быть вообще не допущена к конкурсу», — сказал Черноцкий.

Курсор ранее писал, что в Украине выбрали своего представителя на Евровидении-2022. В субботу 12 февраля в Украине прошел национальный отбор на Евровидение-2022. Победительницей стала певица Alina Pash, а потому именно она представит свою страну с композицией «Тени забытых предков» («Тіні забутих предків» – название в оригинале).

Кроме того, стало известно, кто представить Израиль на Евровидении в 2022 году. Этим исполнителем стал Михаэль Бен-Давид, певец и танцор, обладающий как богатым голосовым диапазоном, так и хорошими пластическими данными. н выиграл конкурс, выступив в финале с песней «I. M».

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