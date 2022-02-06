Стало известно, кто представить Израиль на Евровидении в 2022 году

Этим исполнителем стал Михаэль Бен-Давид, певец и танцор, обладающий как богатым голосовым диапазоном, так и хорошими пластическими данными. н выиграл конкурс, выступив в финале с песней «I. M».

Стало известно о том, что певец Михаэль Бен-Давид представит Израиль на Евровидении в 2022 году. Именно с песней «I.M» он представит еврейское государство на международном конкурсе.

Об этом сообщили на телеграм-канале «Израиль по-русски».

Михаэль Бен-Давид – сын репатриантов из Украины и Грузии. В его семье, которая проживала в Ашкелоне, было много детей. Он еще с детства проявлял тягу к музыке. Он победил в шоу «X-фактор» именно с песней «I.M».

Напомним, что Евровидение в этом году пройдет с 10 по 14 мая.

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