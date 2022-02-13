В Украине выбрали своего представителя на Евровидении-2022

Исполнительница Alina Pash победила на национальном отборе Украины и отправится в Италию, чтобы представить свою родину на Евровидении-2022.

В субботу 12 февраля в Украине прошел национальный отбор на Евровидение-2022. Победительницей стала певица Alina Pash, а потому именно она представит свою страну с композицией «Тени забытых предков» («Тіні забутих предків» – название в оригинале).

28 летняя певица начала свой творческий путь с шоу «Х-фактор» в Украине. Затем она выступила на Майдане в Киеве в День независимости Украины. Ранее она уже давала концерты во многих странах, принимала участие в большом количестве конкурсов.

Напомним, что Евровидение в этом году пройдет с 10 по 14 мая.

Ранее Курсор сообщал, что исполнителем от Израиля на Евровидении в этом году стал Михаэль Бен-Давид, певец и танцор, обладающий как богатым голосовым диапазоном, так и хорошими пластическими данными. н выиграл конкурс, выступив в финале с песней «I. M».

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