Улица Голды Меир появится в главном городе Украины

На карте Киева скоро появится улица Голды Меир.
Об этом сообщил Михаэль Бродский, посол Израиля в Украине.
Бродский написал: «Об этом сообщил сегодня на нашей встрече мэр Киева Виталий Кличко».
Переименование улиц Киева было инициировано в связи с активными боевыми действиями рф* в Украине. Голосование о новых названиях улиц проходило на официальном портале Киева. В нем приняло участие 6,5 украинцев.
Четвертый премьер-министр Израиля Голда Меир была уроженкой Киева, но в детстве с семьей эмигрировала в США. После репатриации в Израиль она занялась общественной работой и в дальнейшем занимала руководящие посты в сионистском движении.
Ранее «Курсор» писал, что бывшая премьер-министр Израиля Голда Меир стала для украинцев символом надежды.
Мы сообщали, что в Украине рассказали, при каком условии возможен диалог с москвой. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал единственное условие, при котором возможно возобновить диалог с россией.
Напомним, при взрывах в Крыму погибли не менее 60 военных рф: кремль скрывает реальные потери. В украинских правоохранительных органах проинформировали, что россияне скрывают реальные потери личного состава и военной техники в результате взрывов на оккупированном полуострове.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!