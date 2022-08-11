Улица Голды Меир появится в главном городе Украины

В Киеве появится улица имени Голды Меир, ставшей для украинцев символом надежды. За переименование улицы голосовали онлайн на официальном сайте муниципалитета Киева.

На карте Киева скоро появится улица Голды Меир.

Об этом сообщил Михаэль Бродский, посол Израиля в Украине.

Бродский написал: «Об этом сообщил сегодня на нашей встрече мэр Киева Виталий Кличко».

Переименование улиц Киева было инициировано в связи с активными боевыми действиями рф* в Украине. Голосование о новых названиях улиц проходило на официальном портале Киева. В нем приняло участие 6,5 украинцев.

Четвертый премьер-министр Израиля Голда Меир была уроженкой Киева, но в детстве с семьей эмигрировала в США. После репатриации в Израиль она занялась общественной работой и в дальнейшем занимала руководящие посты в сионистском движении.

Ранее «Курсор» писал, что бывшая премьер-министр Израиля Голда Меир стала для украинцев символом надежды.

Мы сообщали, что в Украине рассказали, при каком условии возможен диалог с москвой. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал единственное условие, при котором возможно возобновить диалог с россией.

Напомним, при взрывах в Крыму погибли не менее 60 военных рф: кремль скрывает реальные потери. В украинских правоохранительных органах проинформировали, что россияне скрывают реальные потери личного состава и военной техники в результате взрывов на оккупированном полуострове.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!