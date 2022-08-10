При взрывах в Крыму погибли не менее 60 военных рф: кремль скрывает реальные потери

В украинских правоохранительных органах проинформировали, что россияне скрывают реальные потери личного состава и военной техники в результате взрывов на оккупированном полуострове.

В результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке в оккупированном Крыму погибли по меньшей мере 60 военных рф*. Кремль скрывает эти потери, чтобы не сеять панику и не признавать неспособность своего ПВО защитить эти территории.

Об этом заявили советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

По его данным, погибло и ранено не менее 60 и ранено 100 пилотов и техников военного аэродрома в Саках. Вчерашний «самопроизвольный подрыв боеприпасов» по своему масштабу нанес урон российской военной мощи на юге не меньший, чем уничтожение крейсера Москва, отметил он.

Россия не раскрывает реальный размер разрушений и количество погибших на аэродроме. На данный момент многих не могут найти, так как их тела были испепелены после возгорания 1,5 тыс. тонн авиационного керосина и взрывов сотен тонн авиационных боеприпасов.

Также Геращенко заявляет, что при взрыве была уничтожены или повреждены почти все летательные аппараты, оборудование связи и радиолокации. Он также выразил уверенность, что на восстановление аэродрома, понадобиться не меньше года.

Как писал «Курсор», во вторник на авиабазе рф в Крыму прогремели одновременно несколько взрывов. Именно с этой авиабазы вылетали самолеты бомбить Херсонскую, Николаевскую и Запорожскую области.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!