Умер российский миллиардер: подробности

Скончался миллиардер и бывший совладелец «РосЕвроБанка» Сергей Гришин, которого примерно месяц назад госпитализировали с нарушением мозгового кровообращения.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, бизнесмен умер еще 6 марта, в понедельник. Гришин известен тем, что за 15 миллионов долларов продал свой особняк в Санта-Барбаре британскому принцу Гарри и его супруге Меган Маркл. Также в свое время он заявлял, что из-за своей схемы авизо чуть было не довел экономику *россии до экономического коллапса в 90-х.

В 2018 году он обратился к тогдашнему президента США Дональду Трампу с целью получения американского гражданства. Гришин говорил, что украл в Эстонии и рф насколько огромное количество денег, что не способен назвать точную сумму, которой не знает никто.

«Многие думают, это чеченцы придумали схему с авизо. Это не так. Ее придумал я. Это была самая крупная схема мошенничества, потому что никто не знал точно, сколько денег украдено. Я нашёл нужных людей в Центробанке рф и в эстонских банках. От имени эстонских банков я изготавливал дубликат авизо, как будто бы оригинал утерян. Сумма в авизо была написана та, которую мне хотелось. Она была полностью поддельной и ничем не была подкреплена», – рассказывал миллиардер.

По мнению специалистов, в своем видеобращении к главе Вашингтона Гришин наговорил на несколько уголовных дел, но российские правоохранители не смогли его привлечь к ответственности, потому что он скрылся.

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