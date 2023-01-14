В москве развернули дивизион ПВО С-400: что происходит

С начала масштабного контрнаступления Украины на захваченные рф территории, в москве начали переживать о своей безопасности.

Для защиты важных объектов на территории рф* разворачивают разные системы защиты. Особенно актуальным это стало, когда участились взрывы и пожары на различных военных объектах россии, в том числе аэродромах и складах ГСМ.

Ряд Telegram-каналов информирует, что в москве также было развернуто систему ПВО С-400.

Стоит отметить, что С-400 – это зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности. Эта система используется для уничтожения всех средств воздушно-космического нападения, а также она способна сбивать и гиперзвуковые цели.

Помимо ПВО, был замечен и комплекс радиолокационных станций в активном положении между Лосиным островом и Сокольниками. Скорее всего, ПВО прикрывает расположенный в подмосковном Щелкове военный аэродром «Чкаловский».

Стоит сказать, что этот аэродром активно используется российской армией для транспортировки военных грузов на линию фронта. Кроме того, там базируется часть авиации вс рф, которая способствует ракетным атакам по Украине.

Напомним, что военный эксперт считает, что украинская система ПВО намного более эффективная, чем в Израиле.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!