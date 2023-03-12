Установлена личность украинского военного, расстрелянного за слова «Слава Украине»

Служба безопасности Украины (СБУ) окончательно подтвердила личность украинского военнослужащего, расстрелянного после слов «Слава Украине!».

Об этом сообщили в СБУ.

Следователи установили, что военные *рф расстреляли снайпера 163 батальона 119 отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Мациевского Александра Игоревича. Подтвердить эту информацию удалось после комплекса следственных действий, включавших общение с родными и собратьями погибшего, разработку фото- и видеоматериалов, а также благодаря заключению судебной портретной экспертизы.

«Это настоящий Герой, который, даже глядя в лицо смерти, продемонстрировал всему миру, что такое украинский характер и несокрушимость. Именно такие защитники сегодня защищают нашу землю, а значит, враг обязательно будет разбит. Ибо Великая Победа Украины состоит из героических поступков таких людей, как Александр Мациевский. Герою слава! Героям слава! Украине слава!» – заявил Председатель СБУ Василий Малюк.

По его слова, спецслужба работает над идентификацией российских военных, совершивших это преступление.

Александра Мациевского призвали на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора (Донецкая область). Его расстреляли 30 декабря 2022 года, а тело солдата вернули домой в феврале 2023 года.

Также «Курсор» сообщал, что в каких регионах рф фиксируются наибольшие потери среди солдат, участвующих в войне с Украиной.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!