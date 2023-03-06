Жуткие кадры: россияне казнили сдавшегося украинского солдата после слов «Слава Украине!»

В сети распространяется видео, на котором российские военные расстреляли на месте сдавшегося украинского солдата.

Об этом сообщил украинский общественный деятель Сергей Стерненко в Twitter.

Утверждается, что украинского солдата взяли в плен, но вместо обеспечения условий содержания в соответствии с международными конвенциями российские оккупанты совершили казнь. Так, на опубликованных кадрах видно, что военный ВСУ выкуривает сигарету и говорит фразу «Слава Украине», после чего россияне его расстреливают.

Отметим, что на видео есть жестокие кадры, а потому мы настоятельно его не рекомендуем смотреть несовершеннолетним, впечатлительным или беременным лицам.

Ранее мы рассказывали, что в Курской области (рф) срочник по имени Магомед случайно расстрелял двух своих сослуживцев, когда те не ответили на его вопрос «Кто идет?». Один из них погиб на месте, а второго доставили ко врачам с ранениями. Подробнее об этом инциденте читайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что посол Украины считает, что Израилю пора менять свое отношение к войне, а также он сказал, что у Киева и Иерусалиме есть «общий враг».

Помимо этого появился перехваченный разговор солдат рф, опубликованный украинской разведкой, где оккупант из Донецкого направления жалуется в беседе с другом на то, что командование относится к подчиненным, как к расходному материалу. По его словам, оно «забрасывает поле боя телами мобилизованных».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!