«Уже завтра»: в Энергоатоме предупредили о последствиях «тяжелой аварии» на Запорожской АЭС

Радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС в соответствии с розой ветров на понедельник накроет часть юга Украины и юго-западные регионы россии*.

В случае аварии на одном из энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) облако распространения радиации будет двигаться по ветру к юго-востоку в сторону россии.

Соответствующий расчетный прогноз по состоянию на 29 августа сделали специалисты Госатомрегулирования Украины, сообщается в Telegram-канале НАЭК «Энергоатом».

Населению на потенциально опасных территориях показано проведение йодной профилактики и ограничение пребывания на открытой местности без острой необходимости. В случае его появления рекомендуется применять защитные средства для органов дыхания.

Также специалисты советуют провести герметизацию помещений (окон, дверей), отключить кондиционеры, вентиляторы, закрыть вентиляционные продухи, дымоходы, ввести специальные режимы работы школ и детских садов, организовать санитарные барьеры на входах в помещения, включающие снятие верхней одежды и переобувку.

«Кроме того, на потенциально опасных территориях рекомендуется принять меры по герметизации и упаковке продуктов питания, воды, белья, документов и ценных вещей, ограничить лесопользование и не нарушать запрет на охоту и рыбную ловлю в местных водоемах. Для предотвращения опыления на открытых местностях рекомендовано проведение дезактивации территорий, а также введение специальных ограничений для автотранспорта по выезду на обочину, движению по дорогам без жесткого покрытия», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, российские оккупанты готовят очередные провокации на Запорожской атомной электростанции. По информации НАЭК «Энергоатом», россияне доставили в Мелитополь 10 химических лабораторий, посредством которых планируют спасать своих офицеров и генералов в случае радиационных выбросов на ЗАЭС. Сейчас лаборатории расположены на территории одного из больничных заведений города.

В НАЭК «Энергоатом» утверждают, что это является очередным подтверждением готовности россии* совершить акт ядерного терроризма, спровоцировав на захваченной Запорожской АЭС аварию с выбросом радиации.

Также Курсор информировал о том, что в россии «анонсировали» провокации на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ. В частности, в так называемом «главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области» утверждают, что Украина якобы может устроить «провокацию» во время визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обвинить в этом рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!