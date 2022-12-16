В аэропортах Египта застряли тысячи российских туристов

Перевозчик с 15 декабря не может туда полететь, так как воздушный коридор на египетские курорты ей перекрыла Иордания, закрыв небо для самолётов с двойной регистрацией и потребовав оформленную в Лондоне авиастраховку.

Более тысячи российских туристов не могут вылететь из Египта в россию* из-за того, что Турция, Иордания, Саудовская Аравия, Эритрея и Йемен закрыли свое небо для авиакомпании iFly, обслуживающей туристическое направление.

Об этом сообщает Telegram-канал Авиаторщина.

Отмечается, что авиакомпания iFly продолжает второй день кошмарить российских туристов постоянным переносом рейсов в/из Египта.

«Перевозчик с 15 декабря не может туда полететь, так как воздушный коридор на египетские курорты ей перекрыла Иордания, закрыв небо для самолетов с двойной регистрацией и потребовав оформленную в Лондоне авиастраховку. После этого у iFly, летающей на Airbus A330 с ирландской и российской пропиской, альтернативных маршрутов полёта в Египет не осталось», — уточняет СМИ.

Также сообщается, что маршрут через Сирию — единственный вариант сохранить рейсы на египетские курорты после того, как Иордания закрыла своё небо для iFly с 15 декабря.

«Другие маршруты, в том числе сверхдлинный 11-часовой, недоступны для полетов на самолетах с двойной регистрацией», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, на днях стало известно, что вслед за Турцией и Саудовской Аравией свое воздушное пространство для российских перевозчиков начали закрывать власти Иордании.

Программы с пролетами в Египет через территорию Иордании столкнулись с отказами на прошлой неделе. Первой пострадавшей компанией стала Nordwind, выполнявшая рейсы на египетские курорты для туроператора Pegas Touristik.

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