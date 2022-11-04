Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии

В американской разведке заявили, что Иран ищет помощи у россии для укрепления своей программы ядерного вооружения.

Иран обратился к россии* за поддержкой и содействием в производстве ядерного оружия, считают представители американской разведки.

Об этом сообщило в пятницу агентство CNN.

Согласно информации разведки, обращение к россии является своеобразным «запасным планом» для Тегерана на случай, если ядерное соглашение с мировыми державами не состоится.

Разведка США заявила, что Иран обратился к россии за помощью в закупке дополнительных ядерных материалов и производстве ядерного топлива. Эта информация поступила от источников, имеющих непосредственный доступ к этим фактам.

Российское топливо может помочь Ирану в эксплуатации его ядерных реакторов, а также сильнее сократить так называемое «время обкатки» для создания иранского ядерного оружия.

При этом риск расширения ядерной программы варьируется в зависимости от того, какой топливный реактор используется. Также в американской разведке пока нет данных, согласилась ли россия помочь в этом вопросе, поскольку в прошлом Кремль выступал против получения Ираном ядерного оружия.

Сейчас Белый дом с тревогой следит за любыми новыми изменениями на фоне развития сотрудничества между Ираном и россией. Но любая тайная российская помощь в производстве ядерного оружия Ираном, будет означать существенное изменение в российской политике.

Ранее Курсор писал, что Байден оценил ситуацию в Иране: Мы освободим Тегеран.

Также редакция сообщала, США готовы на любые действия, чтобы остановить злонамеренную деятельность Ирана, поставляющего дроны для ведения войны против Украины. Об этом во время брифинга заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!