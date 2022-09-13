В Азербайджане озвучили данные о жертвах в результате обстрелов на границе с Арменией

По данным азербайджанского министерства обороны, большинство погибших были военнослужащими Вооруженных сил страны, также жертвами стали несколько пограничников.

В результате обстрелов на границе с Арменией в ночь с 12 на 13 сентября погибли 50 азербайджанских военных.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, восемь погибших были пограничниками, 42 – военнослужащими Вооруженных сил страны.

Согласно сообщению, вооруженные силы Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате обстрелов на границе с Азербайджаном погибли по меньшей мере 49 человек с армянской стороны.

Как известно, во вторник утром между воинскими частями двух стран на азербайджано-армянской границе вспыхнули ожесточенные боестолкновения. Армения заявила, что несколько городов у границы с Азербайджаном подверглись артиллерийскому обстрелу и что она ответила на то, что она назвала «крупномасштабной провокацией» со стороны Азербайджана.

Столкновения вспыхнули на фоне возобновления продолжающихся десятилетиями военных действий, связанных со спорной территорией Нагорного Карабаха. Каждая из сторон традиционно обвинила другую в эскалации.

Как сообщал Курсор, Иран отреагировал на военные столкновения между соседями Арменией и Азербайджаном, вновь заявив, что не приемлет никаких изменений границ между двумя странами.