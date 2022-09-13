Стало известно о реакции Ирана на военные столкновения между соседями Арменией и Азербайджаном

Иран отреагировал на военные столкновения между соседями Арменией и Азербайджаном, вновь заявив, что не приемлет никаких изменений границ между двумя странами.
Официальный правительственный новостной сайт IRNA процитировал представителя министерства иностранных дел Насера Канаани, который заявил, что Тегеран «внимательно следит за этим вопросом» и предложил свою помощь в урегулировании разногласий.
Армения заявила во вторник, что по меньшей мере 49 ее солдат погибли в столкновениях на границе с Азербайджаном после резкой эскалации боевых действий, вынудившей рф* и США призвать к сдержанности.
Эскалация многолетних боевых действий между странами Южного Кавказа породила опасения, что в постсоветском мире, помимо вторжения россию в Украину, может разразиться вторая полноценная война.
Иран в определенной степени поддержал Армению в конфликте с Азербайджаном и предупредил, что не допустит никакого захвата Баку территории у самой Армении. Тегеран в прошлом также выражал тревогу в связи с предполагаемым израильским военным присутствием в Азербайджане. Министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдоллахян также предупредил в октябре 2021 года, что Иран не потерпит «геополитических изменений» в регионе и на границах.
Во вторник Армения заявила, что несколько городов у границы с Азербайджаном, в том числе Джермук, Горис и Капан, подверглись артиллерийскому обстрелу сегодня утром и что она ответила на то, что она назвала «крупномасштабной провокацией» со стороны Азербайджана.
Ранее Курсор писал, что Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе.