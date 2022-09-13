Стало известно о реакции Ирана на военные столкновения между соседями Арменией и Азербайджаном

Иран отреагировал на военные столкновения между соседями Арменией и Азербайджаном, вновь заявив, что не приемлет никаких изменений границ между двумя странами.

Официальный правительственный новостной сайт IRNA процитировал представителя министерства иностранных дел Насера ​​Канаани, который заявил, что Тегеран «внимательно следит за этим вопросом» и предложил свою помощь в урегулировании разногласий.

Армения заявила во вторник, что по меньшей мере 49 ее солдат погибли в столкновениях на границе с Азербайджаном после резкой эскалации боевых действий, вынудившей рф* и США призвать к сдержанности.

Эскалация многолетних боевых действий между странами Южного Кавказа породила опасения, что в постсоветском мире, помимо вторжения россию в Украину, может разразиться вторая полноценная война.

Иран в определенной степени поддержал Армению в конфликте с Азербайджаном и предупредил, что не допустит никакого захвата Баку территории у самой Армении. Тегеран в прошлом также выражал тревогу в связи с предполагаемым израильским военным присутствием в Азербайджане. Министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдоллахян также предупредил в октябре 2021 года, что Иран не потерпит «геополитических изменений» в регионе и на границах.

Во вторник Армения заявила, что несколько городов у границы с Азербайджаном, в том числе Джермук, Горис и Капан, подверглись артиллерийскому обстрелу сегодня утром и что она ответила на то, что она назвала «крупномасштабной провокацией» со стороны Азербайджана.

Ранее Курсор писал, что Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе.