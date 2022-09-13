Конфликт между Арменией и Азербайджаном привел к военным столкновениям

Споры по поводу владения Нагорным Карабахом, длительное время вызывающие конфликты между странами, привели к вооруженным столкновениям и потерям, как среди личного состава, так и военных объектов.

На фоне возобновления продолжающихся десятилетиями военных действий, связанных со спорной территорией Нагорного Карабаха, вспыхнули столкновения между Азербайджаном и Арменией.

Каждая из сторон обвинила другую в эскалации боевых действий.

Азербайджан, который в 2020 году восстановил полный контроль над территорией в результате шестинедельного конфликта, признал потери среди своих войск.

Армения не упомянула о потерях, но заявила, что столкновения продолжались в течение всей ночи.

Министерство обороны Азербайджана заявило: «Несколько позиций, укрытий и укрепленных пунктов вооруженных сил Азербайджана подверглись интенсивному обстрелу со стороны подразделений армянской армии из оружия различного калибра, включая минометы».

Минобороны сообщило о потерях в личном составе и причиненном ущербе военной инфраструктуре. Армения вела разведывательную деятельность на границе, перебросив оружие в этот район и в ночь на понедельник провели атаку, заявили силовики. При этом, действия Азербайджана, по их информации, носили «строго локальный характер и были направлены на военные цели».

Министерство обороны Армении заявило: «Продолжается интенсивная стрельба, начатая в результате широкомасштабной провокации азербайджанской стороны. Вооруженные силы Армении начали соразмерный ответ».

Ранее Курсор писал, что Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе.

Напомним, на оборонной выставке Азербайджан совместно с Турцией представили высокоточную авиабомбу.