В «Азове» назвали оружие, которым рф могла убить украинских бойцов в Еленовке

Украина продолжает расследовать гибель своих военнопленных, которые находились в СИЗО в оккупированной россиянами Еленовке. Временный командир полка «Азов» Никита Надточий считает, что теракт был спланирован и россияне для ликвидации бойцов могли использовать реактивные пехотные огнеметы РПВ-А «Шмель».

Об этом он рассказал изданию «Украинская правда».

По его словам, при использовании такого оружия полностью выгорает кислород и человек сгорает заживо за считанные секунды.

Никита Надточий уверен, что это спланированный теракт, так как во время обстрелов СИЗО не пострадал ни один работник колонии.

Также он заявил, что на видео после трагедии видно, что в зданиях, которые находятся рядом с колонией, уцелели окна, а от взрывной волны, если бы были использованы ракеты, они бы точно вылетели.

«Курсор» писал ранее, что в разведке Украины заявили, что российская федерация* подвергала пыткам украинских военнопленных, которые находились в Еленовке Донецкой области. Оккупанты хотели деморализовать военнопленных, а потом привлечь их к съемке в пророссийских репортажах.

Еще мы писали, что экс-командир полка «Азов» Максим Жорин назвал настоящим чудом то, что в результате трагедии в Еленовке, некоторым украинским бойцам удалось выжить.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!