В Беларуси начался суд над лидером оппозиции Светланой Тихановской

«Это шоу, фарс, и к правосудию это не имеет никакого отношения», — заявила Тихановская.

Тихановская после скандальных президентских выборов в Беларуси в 2020 году проживает в Литве, но на родине ее обвинили в заговоре с целью захвата государственной власти. Суд проходит без ее присутствия.

Об этом сообщает DW.

Во вторник, 17 января, в Минске начался заочный суд над лидерами белорусской оппозиции. Вместе с Тихановской в качестве обвиняемых в суд вызваны оппозиционеры Павел Латушко, Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский.

Всех подсудимых обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и публичным призывам к мерам ограничительного характера (санкциям), направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь для разжигания социальной вражды и розни.

Тихановскую дополнительно обвиняют в измене государству, приготовлении к участию в массовых беспорядках, захвате и удержании зданий и сооружений, воспрепятствовании работе ЦИК. Латушко инкриминируют превышение служебных полномочий и получение взятки.

Светлана Тихановская назвала заочный суд над ней фарсом и местью со стороны белорусского правителя Александра Лукашенко. «Эти судебные процессы — вовсе не судебные процессы. Это шоу, фарс, и к правосудию это не имеет никакого отношения. Это личная месть Лукашенко и его приспешников, но не только мне, а и другим людям, которые противостоят ему «, — заявила она.

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