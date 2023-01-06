Новый закон Лукашенко: за что можно лишиться гражданства Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал новый закон, который предусматривает, что осужденные за «экстремистскую деятельность» будут лишаться гражданства РБ.
Об этом сообщается на официальном сайте президента.
Новый закон вступит в силу летом 2023 года. Документ предусматривает, что гражданства РБ могут лишиться белорусы, которые проживают за пределами страны и осуждены за экстремизм или «нанесение тяжкого вреда» интересам государства. Гражданства Беларуси могут лишиться и те, у кого нет другого паспорта.
Согласно закону, белорусы обязаны информировать власти о приобретении гражданства или вида на жительство в другой стране. Под требование подпадают и документы, которые дают право на получение вида на жительство.
На сегодняшний день, Беларусь является одним из нескольких европейских государств, не подписавшим Конвенцию ООН о сокращении безгражданства.
Ранее Курсор писал, что Лукашенко сказал, что он и путин* ‒ самые вредные и токсичные люди на Земле. Президент Беларуси удивил необычным заявлением.
Кроме этого, Лукашенко объявил 2023-й годом мира в Беларуси. Документ утверждает «в целях консолидации белорусского народа укрепление в обществе идей мира и творческого труда как главных условий развития белорусского государства».
Наша редакция писала, что эксперты ISW разгадали план Лукашенко. россия* пытается надавить на Лукашенко, чтобы Беларусь вступила в войну против Украины.
Кроме этого, что эксперт предположил, почему Лукашенко не вступает в войну против Украины. По словам эксперта, путин не будет постоянно терпеть проделки Лукашенко.
Напомним, что Лукашенко откровенно рассказал об отношении белорусов к войне. По словам белорусского диктатора, «надо помочь нашим людям за пределами нашей страны».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!