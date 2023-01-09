Лукашенко прокомментировал слухи о своей болезни

Глава Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье опроверг слухи о своей болезни, якобы распространяемые его политическими оппонентами, сообщает ТАСС.

Глава правительства предупредил лиц, стоящих за слухами, что любые подобные заявления против него будут иметь «неприятные последствия», поскольку он обещает «жить дальше». «Меня хоронят, эти беглецы», — сказал Лукашенко, по-видимому, имея в виду оппозиционеров, покинувших страну в 2020 году после общенациональных протестов.

К слову, в субботу глава Беларуси подчеркнул необходимость оказания помощи оппозиционерам, бежавшим из страны во время поствыборных протестов в 2020 году.

«Настало время, когда мы, представители власти, должны сделать шаг навстречу этим людям, допустившим ошибку», — подчеркнул Лукашенко, заявив, что нельзя преследовать лиц за совершение ошибки, если они сожалеют о своих действиях.

В 2020 году демонстрации распространились по Беларуси после того, как Лукашенко заявил о убедительной победе на президентских выборах, которые, как многие считают, были сфальсифицированы.

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