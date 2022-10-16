В беларуси назвали численность контингента рф, который прибудет в страну

Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, уже начали прибывать в беларусь.

Количество российских военных, которые будут находиться в беларуси* в рамках развертывания «общей группировки войск», составит до 9 тысяч человек.

Об этом в Twitter заявил помощник министра обороны беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко.

Он напомнил, что первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, уже начали прибывать в беларусь.

«Передислокация займет несколько дней. Общая численность составить чуть менее 9 тыс. человек. Более подробная информация будет доведена на брифинге для военных атташе 17 октября», – подчеркнул Ревенко.

Кроме того, в минобороны Беларуси сообщили, что 16 октября из российской федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск.

Как сообщал Курсор, на днях в беларуси ввели режим «контртеррористической операции» из-за якобы «провокаций», которые готовятся со стороны соседних государств. Об этом глава белорусского министерства иностранных дел владимир макей.

«Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные почти с захватом отдельных участков территории Беларуси», — сказал дипломат.

До этого Курсор информировал о том, что беларусь с самого начала полномасштабного вторжения предоставляет российской федерации свои территории для нанесения ракетных обстрелов по территории Украины. Однако официально вступать в войну самопровозглашенный лидер беларуси александр лукашенко не станет. Таким мнением поделился руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!