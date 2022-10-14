Беларусь ввела режим «контртеррористической операции»

В Беларуси ввели режим «контртеррористической операции» из-за якобы «провокаций», которые готовятся со стороны соседних государств.

Об этом заявил глава белорусского Министерства иностранных дел Владимир Макей в интервью российскому СМИ известия.

«Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные почти с захватом отдельных участков территории Беларуси», — сказал дипломат.

Ранее появилась информация, что на территории Беларуси проводят мероприятия по подготовке аэродромной сети, инфраструктуры для того, чтобы разместить военных россии* и увеличить их численность.

Ранее Курсор писал, что в Беларуси пожаловались на Украину: «Испытываем на себе давление». В Беларуси заявили, что Украина подорвала пограничные мосты.

Сообщалось, что Беларусь обвинила Украину в подготовке нападения. Украинскому послу в Беларуси вручили ноту из-за якобы подготовки нападения со стороны Украины – МИД Украины.

Кроме этого, Лукашенко впервые подтвердил участие Беларуси в войне в Украине. Он сказал, что «в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие».

Как сообщал Курсор, беларусь с самого начала полномасштабного вторжения предоставляет российской федерации свои территории для нанесения ракетных обстрелов по территории Украины. Однако официально вступать в войну самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко не станет. Таким мнением поделился руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Курсор писал, что директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил, что один из самых больших вызовов войны после того, как президент рф владимир путин объявил о мобилизации в рф — открытие второго фронта со стороны Беларуси.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!