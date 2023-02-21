В Беларуси введут смертную казнь для чиновников и военных: за что могут вынести смертельный приговор

Авторы считают, что законопроект позволит эффективно бороться с экстремистскими и террористическими структурами.

Белорусские законодатели приняли во втором чтении изменения в Уголовный кодекс страны, которые предусматривают применение смертной казни для должностных лиц и военнослужащих, совершивших измену государству. Однако, для вступления этих поправок в силу необходимо утверждение верхней палаты парламента и подписание президентом.

Об этом сообщает «Sputnik«.

Законопроект также предусматривает применение штрафных санкций за преступления против мира, безопасности человечества и общественной безопасности, с максимальным размером штрафа до 50 тысяч базовых величин.

Проект закона также добавляет статью о пропаганде терроризма в уголовный кодекс, что значительно укрепит его превентивный потенциал.

Кроме того, сроки задержания для лиц, обвиняемых в измене государства, заговоре с целью захвата государственной власти, шпионаже и актах терроризма против государственных или общественных деятелей, были увеличены до 10 суток.

По словам заместителя председателя комиссии по нацбезопасности Александра Дубова, принятие этого закона позволит более эффективно бороться с экстремистскими и террористическими структурами.

Напомним, накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сформировал новое подразделение личной охраны из-за недоверия к спецслужбам, в частности к белорусскому КГБ. Отмечается, что Лукашенко комплектует личную охрану из частной охранной службы из-за недоверия к белорусским спецслужбам. По информации белорусского подполья – это компания «Гард сервис», на которую уже возложены задачи по участию в войне против украинцев.