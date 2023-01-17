Лукашенко усиливает личную охрану из-за недоверия спецслужбам — СМИ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сформировал новое подразделение личной охраны из-за недоверия к спецслужбам, в частности к белорусскому КГБ.
Об этом сообщает украинский Центр национального сопротивления.
Отмечается, что Лукашенко комплектует личную охрану из частной охранной службы из-за недоверия к белорусским спецслужбам.
«На фоне информации о ликвидации самопровозглашенного президента Беларуси, Лукашенко подозревает свои спецслужбы в возможной измене. В частности, речь идет о белорусском КГБ. Поэтому диктатор сформировал новое подразделение личной охраны из представителей одной из частных охранных компаний страны», – говорится в сообщении.
В центре также отметили, что, по информации белорусского подполья – это компания «Гард сервис», на которую уже возложены задачи по участию в войне против украинцев.
Ранее Курсор писал, что Лукашенко сказал, что он и путин* ‒ самые вредные и токсичные люди на Земле. Президент Беларуси удивил необычным заявлением.
Кроме этого, Лукашенко объявил 2023-й годом мира в Беларуси. Документ утверждает «в целях консолидации белорусского народа укрепление в обществе идей мира и творческого труда как главных условий развития белорусского государства».
Наша редакция писала, что эксперты ISW разгадали план Лукашенко. россия* пытается надавить на Лукашенко, чтобы Беларусь вступила в войну против Украины.
Кроме этого, что эксперт предположил, почему Лукашенко не вступает в войну против Украины. По словам эксперта, путин не будет постоянно терпеть проделки Лукашенко.
Напомним, что Лукашенко откровенно рассказал об отношении белорусов к войне. По словам белорусского диктатора, «надо помочь нашим людям за пределами нашей страны».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!