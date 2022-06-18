В Беларуси заявили, что не собираются ни с кем воевать

Заместитель министра обороны отметил, что государство развивается и живет мирной жизнью. «Вооруженные силы готовы и способны защитить его в случае необходимости», — добавил он.

Беларусь не будет нападать на другие государства, но готова защищаться в случае необходимости. Об этом заявил заместитель министра обороны Беларуси Андрей Жук.

«Я могу вас успокоить: нет необходимости искать бомбоубежища, наша страна не собирается воевать, мы готовы защищать свое государство, но мы не будем ни с кем воевать. Мы не будем ни на кого нападать», — сказал он.

Ранее в Вооруженных силах Беларуси началась проверка сил реагирования. Фактически, глава белорусского режима Александр Лукашенко отдал приказ о создании Южного оперативного командования на украинском направлении.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!