В Бельгии арестовали российских музыкантов за подозрительный вид

Полиция Брюсселя задержала музыкантов российской группы «Интурист», поскольку у них не было брони отелей и наличных средств.

Полиция Бельгии задержала российских музыкантов Евгения Горбунова и Сергея Храмцевича. Им аннулировали шенгенские визы.

Музыкантов из группы «Интурист» отправили в СИЗО за «подозрительный вид и хаотичный план перемещений по Еврозоне», сообщают российские СМИ.

Их пока задержали до 20 ноября. Согласно официальной информации от полиции, у музыкантов не было брони отелей и не хватало наличных средств по минимальному расчету на день.

Официальный представитель музыкальной группы сообщил, что ранее у них не было никаких проблем с выступлениями на территории стран Евросоюза.

После вторжения рф* в Украину, Горбунов и Храмцевич продолжали выступать на территории страны-террориста, не покидая ее пределов и не осуждая агрессию россии по отношению к украинцам.

Российские источники заявили, что музыканты занимались сбором средств для независимого правозащитного медиапроекта ОВД-инфо, посвященного политическим преследованиям в россии.

Ранее Курсор писал, что Twitter восстановил аккаунт скандального Канье Уэста. Купивший соцсеть Илон Маск говорит, что не имеет отношения к возвращению рэперу его аккаунта.

Также редакция сообщала, что в Молдове россиянка накинулась на украинскую певицу из-за флага. Украинская певица подверглась агрессивной атаке дикой жительницы россии, которая увидела украинский флаг и впала в неконтролируемое состояние.